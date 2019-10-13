В Польше начались парламентские выборы - ОБНОВЛЕНО

Очередные парламентские выборы начались в воскресенье в Польше. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, избирательные участки открылись в республике в 07:00 по местному времени.

Отдать свой голос на выборах могут более 30 млн поляков на 27 415 избирательных участках как внутри страны, так и за ее пределами. В бюллетенях для голосования избиратели увидят в основном представителей пяти политических объединений, зарегистрировавших своих кандидатов в каждом из 41 избирательного округа.

Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе, а выборы в Сенат - по одномандатным избирательным округам.

Голосование в Польше продлится 14 часов, если не возникнут обстоятельства, которые заставят Государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Согласно плану, все участки для голосования должны закрыться в 21:00 по местному времени. Сразу же после этого местные СМИ опубликуют данные экзитполов.

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Очередные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, жителям страны предстоит выбрать 460 депутатов Сейма - нижней палаты парламента - и 100 сенаторов - представителей верхней палаты.

За места в Cейме борются 5112 кандидатов, а за сенаторские должности - 278. Выборы в нижнюю палату парламента проходят по пропорциональной системе, в верхнюю - по одномандатным избирательным округам.

Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00. Помимо этого, поляки смогут проголосовать в других странах, где также будут работать избирательные участки. Отдать свой голос смогут 30 млн 111 тыс. поляков.