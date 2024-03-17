В Польше мужчина пытался сдать экзамен на права в нетрезвом состоянии

В городе Ченстохова в Силезском воеводстве Польши мужчина попытался сдать экзамен по вождению в нетрезвом состоянии.
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"Экзаменатор, которая должна была принимать экзамен, заподозрила, что 31-летний мужчина, уже сидевший за рулем учебного автомобиля, скорее всего, пьян", - отмечается в публикации.
В результате мужчину не допустили к экзамену, на место вызвали правоохранителей. Сотрудники проверили водителя на содержание алкоголя в организме. Показатель оказался равен 2,5 промилле алкоголя (примерно бутылка водки - ред.).
Примечательно, что это была уже седьмая попытка мужчины сдать практический экзамен по вождению. Он признался, что в прошлые разы он терпел неудачи из-за стресса, поэтому решил выпить "для храбрости".