В Польше мужчина пытался сдать экзамен на права в нетрезвом состоянии

Кандидат в водители из Ченстохова в Силезском воеводстве Польши попытался сдать экзамен по вождению, имея в крови 2,5 промилле алкоголя.

В городе Ченстохова в Силезском воеводстве Польши мужчина попытался сдать экзамен по вождению в нетрезвом состоянии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство РАР .

"Экзаменатор, которая должна была принимать экзамен, заподозрила, что 31-летний мужчина, уже сидевший за рулем учебного автомобиля, скорее всего, пьян", - отмечается в публикации.

В результате мужчину не допустили к экзамену, на место вызвали правоохранителей. Сотрудники проверили водителя на содержание алкоголя в организме. Показатель оказался равен 2,5 промилле алкоголя (примерно бутылка водки - ред.).

Примечательно, что это была уже седьмая попытка мужчины сдать практический экзамен по вождению. Он признался, что в прошлые разы он терпел неудачи из-за стресса, поэтому решил выпить "для храбрости".