О нас

В Польше мужчина пытался сдать экзамен на права в нетрезвом состоянии

В Польше мужчина пытался сдать экзамен на права в нетрезвом состоянии Кандидат в водители из Ченстохова в Силезском воеводстве Польши попытался сдать экзамен по вождению, имея в крови 2,5 промилле алкоголя.
Другие страны
17 марта 2024 г. 04:05
В Польше мужчина пытался сдать экзамен на права в нетрезвом состоянии

В городе Ченстохова в Силезском воеводстве Польши мужчина попытался сдать экзамен по вождению в нетрезвом состоянии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство РАР.

"Экзаменатор, которая должна была принимать экзамен, заподозрила, что 31-летний мужчина, уже сидевший за рулем учебного автомобиля, скорее всего, пьян", - отмечается в публикации.

В результате мужчину не допустили к экзамену, на место вызвали правоохранителей. Сотрудники проверили водителя на содержание алкоголя в организме. Показатель оказался равен 2,5 промилле алкоголя (примерно бутылка водки - ред.).

Примечательно, что это была уже седьмая попытка мужчины сдать практический экзамен по вождению. Он признался, что в прошлые разы он терпел неудачи из-за стресса, поэтому решил выпить "для храбрости".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Пенсильвании
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Пенсильвании
17 марта 2024 г. 04:49
Глава Минобороны Британии отказался от визита в Одессу из соображений безопасности
Глава Минобороны Британии отказался от визита в Одессу из соображений безопасности
17 марта 2024 г. 04:26
Глава Минюста Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала
Глава Минюста Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала
17 марта 2024 г. 03:38
FT: Европе не хватает €56 млрд для достижения целевого показателя НАТО
FT: Европе не хватает €56 млрд для достижения целевого показателя НАТО
17 марта 2024 г. 03:22
Нигер разорвал военное соглашение с США
Нигер разорвал военное соглашение с США
17 марта 2024 г. 02:16
Макрон вновь не исключил участия французских военных в наземной операции в Украине
Макрон вновь не исключил участия французских военных в наземной операции в Украине
17 марта 2024 г. 01:33
СМИ: США не готовы к возможной пандемии, которая будет вызвана вирусным заболеванием
СМИ: США не готовы к возможной пандемии, которая будет вызвана вирусным заболеванием
17 марта 2024 г. 00:58
США и Катар настроены добиться перемирия в Газе сроком не менее шести недель
США и Катар настроены добиться перемирия в Газе сроком не менее шести недель
17 марта 2024 г. 00:22
Стали известны детали плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа
Стали известны детали плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа
16 марта 2024 г. 23:45
Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям Хезболлах в Ливане
Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям "Хезболлах" в Ливане
16 марта 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi