В Польше министр спорта призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla из-за высказываний американского миллиардера Илона Маска.

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla из-за высказываний американского миллиардера Илона Маска.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое, и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек".

"Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота", - заявил Нитрас журналистам.

Он предположил, что Маск не чувствует угрозы возрождения фашизма в отличии от жителей Европы. "Может быть, господин Маск со своими миллиардами не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может равнодушно на это смотреть. Это гидра, которая может возродиться", - сказал польский министр.