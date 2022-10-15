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В Польше ликвидировали утечку на нефтепроводе "Дружба"

В Польше ликвидировали утечку на нефтепроводе "Дружба" Поврежденный участок трубопровода "Дружба" восстановлен, прокачка нефти возобновлена по двум трубам западного участка, в том числе и по линии, поставляющей нефть в Германию.
Другие страны
15 октября 2022 г. 17:40
В Польше ликвидировали утечку на нефтепроводе Дружба

Поврежденный участок трубопровода "Дружба" восстановлен, прокачка нефти возобновлена по двум трубам западного участка, в том числе и по линии, поставляющей нефть в Германию.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского оператора PERN.

"Технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка", - говорится в заявлении.

При этом в пресс-службе компании уточняют, что причины, приведшие к утечке, выясняются.

"В настоящее время деятельность служб PERN сосредоточена на расчистке территории и восстановлении ее до исходного состояния", - добавляют в обращении.

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