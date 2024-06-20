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В Польше летевший на сверхзвуковой скорости МиГ-29 повредил крыши домов

В Польше летевший на сверхзвуковой скорости МиГ-29 повредил крыши домов Несколько крыш домов в селе Шаленец на севере Польши получили повреждения из-за ударной волны, вызванной полетом на сверхзвуковой скорости самолета польской армии МиГ-29.
Другие страны
20 июня 2024 г. 17:56
В Польше летевший на сверхзвуковой скорости МиГ-29 повредил крыши домов

Несколько крыш домов в селе Шаленец на севере Польши получили повреждения из-за ударной волны, вызванной полетом на сверхзвуковой скорости самолета польской армии МиГ-29.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило объединенное командование Вооруженных сил республики.

"В среду 20 июня 2024 года в окрестностях деревни Шаленец Мальборкского староства случилось происшествие с участием самолета МиГ-29. Около 10:00 в ходе выполнения тренировочного полета МиГ-29 из 22-й базы тактической авиации превысил скорость звука на высоте 1 тыс. футов (304,08 м). В результате удара звуковой волны было повреждено покрытие на крышах в нескольких зданиях", - написало командование в соцсети "X".

Местное отделение военной жандармерии проводит расследование случившегося. Армия обязалась компенсировать стоимость ремонта зданий.

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