В Польше летевший на сверхзвуковой скорости МиГ-29 повредил крыши домов

Несколько крыш домов в селе Шаленец на севере Польши получили повреждения из-за ударной волны, вызванной полетом на сверхзвуковой скорости самолета польской армии МиГ-29.

Несколько крыш домов в селе Шаленец на севере Польши получили повреждения из-за ударной волны, вызванной полетом на сверхзвуковой скорости самолета польской армии МиГ-29.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило объединенное командование Вооруженных сил республики.

"В среду 20 июня 2024 года в окрестностях деревни Шаленец Мальборкского староства случилось происшествие с участием самолета МиГ-29. Около 10:00 в ходе выполнения тренировочного полета МиГ-29 из 22-й базы тактической авиации превысил скорость звука на высоте 1 тыс. футов (304,08 м). В результате удара звуковой волны было повреждено покрытие на крышах в нескольких зданиях", - написало командование в соцсети "X".

Местное отделение военной жандармерии проводит расследование случившегося. Армия обязалась компенсировать стоимость ремонта зданий.