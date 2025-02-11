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В Польше из-за бойкота сократились продажи Tesla

В Польше из-за бойкота сократились продажи Tesla Объемы продаж электрических автомобилей Tesla резко сократились в Польше.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 15:24
В Польше из-за бойкота сократились продажи Tesla

Объемы продаж электрических автомобилей Tesla резко сократились в Польше.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

По данным Польского союза автомобильной промышленности (PZPM) количество проданных новых автомобилей Tesla в республике сократилось почти на 50%. В январе 2025 года, по данным этой организации, Tesla не только утратила лидирующие позиции, но и оказалась на четвертом месте по объему продаж.

Теперь первое место по продажам занимают электромобили марки Kia, позиции вице-лидера по регистрации новых автомобилей с электропитанием сохранил Mercedes Benz, на третье место вышла марка Hyundai.

В январе во время предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AfD) предприниматель Илон Маск, выступая по видеосвязи, высказал мнение, что в Германии слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов.

По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек". В ответ на это министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla.

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