В Польше хотят увеличить число бомбоубежищ

Власти Польши готовят новый закон о защите гражданского населения, планируя увеличить число бомбоубежищ в стране.

Власти Польши готовят новый закон о защите гражданского населения, планируя увеличить число бомбоубежищ в стране.

Как передает Report, об этом глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил в эфире радиостанции RMF.

По его словам, к концу года будет проведена инвентаризация убежищ.

"Нам нужно найти новые объекты для укрытий и увеличить количество мест, которые станут убежищем для граждан",- сказал глава МВД республики.

Журналист спросил Каминского о том, должны ли власти извещать жителей приграничных районов о ракетных угрозах. На это политик ответил, что такое решение анализируется, но в нем есть недостатки. Так, в Украине ежедневно звучат сирены воздушной тревоги и, если все их передавать полякам, проживающим на приграничных с Украиной территориях, можно вызвать сильную панику.