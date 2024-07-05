В Польше готовят новую стратегию национальной безопасности

Польские власти начали разработку новой стратегии национальной безопасности на замену принятому в 2020 году документу.

Польские власти начали разработку новой стратегии национальной безопасности на замену принятому в 2020 году документу.

Как передает Report , об этом сообщило Бюро национальной безопасности республики.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда передал Совету министров рекомендации по разработке Стратегии национальной безопасности Республики Польша. Этим начинается работа над новым документом, который заменит Стратегию 2020 года", - написало ведомство в соцсети X.

Дуда объяснил необходимость обновления стратегии радикальным изменением геополитической ситуации в регионе в связи с вооруженным конфликтом в Украине.