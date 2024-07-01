О нас

В Польше экологов-активистов доставили в полицию из-за блокады дороги в Варшаве

В Польше экологов-активистов доставили в полицию из-за блокады дороги в Варшаве Группа польских активистов из экологической организации Ostatnie Pokolenie ("Последнее поколение") была задержана и доставлена в полицию за блокаду одной из центральных автодорог в центре Варшавы.
Другие страны
1 июля 2024 г. 13:59
В Польше экологов-активистов доставили в полицию из-за блокады дороги в Варшаве

Группа польских активистов из экологической организации Ostatnie Pokolenie ("Последнее поколение") была задержана и доставлена в полицию за блокаду одной из центральных автодорог в центре Варшавы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство РАР.

По словам представителя столичной полиции Яцека Вишневского, полиция потребовала от сидящих на проезжей части людей покинуть место, и направила в суд документы для их наказания. Активистам удалось продержаться на проезжей части около получаса. За это время образовалась пробка из нескольких сотен автомашин.

Главное требование участников акции протеста было обращено к премьер-министру Дональду Туску, которого экологи призывают прекратить строительство всех автострад на территории Польши и передать эти средства на развитие общественного транспорта. Петиция, направленная ими в апреле премьер-министру, осталась без ответа.

Ранее представители движения сорвали концерт классической музыки в Варшавской филармонии, а также облили краской памятник Варшавской сирене - одну из главных достопримечательностей польской столицы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: В Пакистане приговорили христианина к казни за богохульство в интернете
СМИ: В Пакистане приговорили христианина к казни за богохульство в интернете
1 июля 2024 г. 13:43
В Швейцарии сообщили еще о двух погибших из-за непогоды
В Швейцарии сообщили еще о двух погибших из-за непогоды
1 июля 2024 г. 13:01
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии
1 июля 2024 г. 12:51
МИД Польши: Страна ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ
МИД Польши: Страна ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ
1 июля 2024 г. 12:11
В Польше объявили в розыск бывшего сенатора за издевательство над животными
В Польше объявили в розыск бывшего сенатора за издевательство над животными
1 июля 2024 г. 11:57
Глава Минфина Франции назвал результаты I тура выборов поражением президентской коалиции
Глава Минфина Франции назвал результаты I тура выборов поражением президентской коалиции
1 июля 2024 г. 11:09
В Польше ввели ограничения на въезд и выезд украинских дальнобойщиков
В Польше ввели ограничения на въезд и выезд украинских дальнобойщиков
1 июля 2024 г. 10:53
В Пакистане 19 заключенных сбежали из тюрьмы
В Пакистане 19 заключенных сбежали из тюрьмы
1 июля 2024 г. 10:32
Аргентина назвала попытку госпереворота в Боливии инсценировкой
Аргентина назвала попытку госпереворота в Боливии инсценировкой
1 июля 2024 г. 09:32
В Монголии оппозиция увеличила свое представительство в парламенте с 11 до 43 мандатов
В Монголии оппозиция увеличила свое представительство в парламенте с 11 до 43 мандатов
1 июля 2024 г. 09:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi