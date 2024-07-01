В Польше экологов-активистов доставили в полицию из-за блокады дороги в Варшаве

Группа польских активистов из экологической организации Ostatnie Pokolenie ("Последнее поколение") была задержана и доставлена в полицию за блокаду одной из центральных автодорог в центре Варшавы.

Группа польских активистов из экологической организации Ostatnie Pokolenie ("Последнее поколение") была задержана и доставлена в полицию за блокаду одной из центральных автодорог в центре Варшавы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство РАР.

По словам представителя столичной полиции Яцека Вишневского, полиция потребовала от сидящих на проезжей части людей покинуть место, и направила в суд документы для их наказания. Активистам удалось продержаться на проезжей части около получаса. За это время образовалась пробка из нескольких сотен автомашин.

Главное требование участников акции протеста было обращено к премьер-министру Дональду Туску, которого экологи призывают прекратить строительство всех автострад на территории Польши и передать эти средства на развитие общественного транспорта. Петиция, направленная ими в апреле премьер-министру, осталась без ответа.

Ранее представители движения сорвали концерт классической музыки в Варшавской филармонии, а также облили краской памятник Варшавской сирене - одну из главных достопримечательностей польской столицы.