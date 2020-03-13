В Польше для борьбы с коронавирусом привлекли армию

Польскую армию привлекли для помощи в борьбе с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.

По последним данным, в польских госпиталях находятся 63 пациента с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Среди зараженных - главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика.

"Войска территориальной обороны задействованы в профилактических мероприятиях, связанных с проведением проверок на государственной границе. Они поддерживают действия гражданской администрации в пунктах пропуска. В 14 аэропортах они помогают при измерении температуры, а также сборе и сортировке карт локализации пассажиров, прибывающих в Польшу", - говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что 1,1 тысячи военнослужащих, имеющих медицинскую квалификацию, "находятся в готовности помочь в борьбе с коронавирусом".