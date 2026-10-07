В Польше девять человек пострадали при нападении с ножом в профтехучилище

В Польше девять человек получили ранения в результате нападения с ножом в профессионально-техническом училище в городе Остроленка.

Как передает Report со ссылкой на RMF FM, нападение произошло в среду утром.

Предварительные результаты расследования указывают на то, что нападавшим был один из учащихся, 19-летний молодой человек.

Большинство пострадавших - студенты училища, также ранения получил один учитель. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл вертолет санитарной авиации.

Нападавший скрылся с места преступления, однако был задержан полицией недалеко от городского пляжа на реке Нарев.