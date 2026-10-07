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    В Польше девять человек пострадали при нападении с ножом в профтехучилище

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 14:32
    В Польше девять человек пострадали при нападении с ножом в профтехучилище

    В Польше девять человек получили ранения в результате нападения с ножом в профессионально-техническом училище в городе Остроленка.

    Как передает Report со ссылкой на RMF FM, нападение произошло в среду утром.

    Предварительные результаты расследования указывают на то, что нападавшим был один из учащихся, 19-летний молодой человек.

    Большинство пострадавших - студенты училища, также ранения получил один учитель. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл вертолет санитарной авиации.

    Нападавший скрылся с места преступления, однако был задержан полицией недалеко от городского пляжа на реке Нарев.

    Инцидент с поножовщиной Вооруженное нападение Польша
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