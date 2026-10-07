В Польше девять человек пострадали при нападении с ножом в профтехучилище
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 14:32
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В Польше девять человек получили ранения в результате нападения с ножом в профессионально-техническом училище в городе Остроленка.
Как передает Report со ссылкой на RMF FM, нападение произошло в среду утром.
Предварительные результаты расследования указывают на то, что нападавшим был один из учащихся, 19-летний молодой человек.
Большинство пострадавших - студенты училища, также ранения получил один учитель. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыл вертолет санитарной авиации.
Нападавший скрылся с места преступления, однако был задержан полицией недалеко от городского пляжа на реке Нарев.
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