В Польше число зараженных COVID-19 приблизилось к 20 тыс.

Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось за сутки на 489, общее число зараженных возросло до 19 983, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным Минздрава страны, за минувшие сутки в стране выявлен 421 новый случай заражения коронавирусом.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 19 569. За минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 965.По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 330 человек, 77 461 находятся на карантине, 8 452 выздоровели.