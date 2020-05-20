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В Польше число случаев COVID-19 приближается к 20 тыс.

​В Польше число случаев COVID-19 выросло до 19 569

Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось за сутки на 489, общее число зараженных возросло до 19 569.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 19 569. 

Отмечается, что за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов составило 953.

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