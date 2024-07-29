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В Польше более 30 тыс. человек остаются без электричества после урагана

В Польше более 30 тыс. человек остаются без электричества после урагана Не менее 30 тыс. жителей центральной и восточной Польши остаются без света из-за последствий ураганного ветра.
Другие страны
29 июля 2024 г. 15:10
В Польше более 30 тыс. человек остаются без электричества после урагана

Не менее 30 тыс. жителей центральной и восточной Польши остаются без света из-за последствий ураганного ветра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телеканалу Polsat представительница Правительственного центра безопасности Беата Вьёнчек.

"Без электричества все еще остаются 35 тыс. абонентов. Это около 12 тыс. в Мазовецком и Варминьско-Мазурском воеводствах, а также 6 тыс. в Подляском", - отметила она.

Ливни с сильными порывами ветра прошли 27 июля на территории восточной и центральной Польши. В результате непогоды двое человек погибли, двое получили травмы. По данным СМИ, более 130 тыс. жителей страны оказались без доступа к электричеству в тот день.

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Версия на английском языке Devastating hurricane leaves over 30,000 Poles without power

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