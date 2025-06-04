В Польше арестовали экс-сотрудников спецслужбы за прослушивание телефонов политиков

Военная контрразведка за это переводила на счет ЦАБ по 4 млн злотых в год (около $1 млн).

Польские силовики провели задержание двух бывших сотрудников Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) по обвинению в использовании израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus для прослушивания телефонов 578 польских оппозиционных политиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

"По распоряжению прокурора следственной группы по делу Pegasus сегодня задержаны два бывших функционера ЦАБ", - цитирует радиостанция представителя национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака.

По его данным, речь идет о руководителе отделения бюро в Варшаве и начальнице оперативно-следственного отдела бюро. Их имена и фамилии не называются. Первый допрос задержанных будет проведен в четверг.

ПО Pegasus первоначально было закуплено в Израиле по инициативе ЦАБ, однако затем получаемыми данными стали пользоваться также другие спецслужбы - Агентство внутренней безопасности (АВБ) и Служба военной контрразведки (СВК), а также полиция. При этом АВБ и СВК платили антикоррупционному бюро за пользование данными, полученными с помощью Pegasus. Военная контрразведка за это переводила на счет ЦАБ по 4 млн злотых в год (около $1 млн).