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В Польше арестовали бывшего замминистра иностранных дел

В Польше арестовали бывшего замминистра иностранных дел Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши провели в Варшаве задержание бывшего заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.
Другие страны
18 января 2024 г. 09:47
В Польше арестовали бывшего замминистра иностранных дел

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши провели в Варшаве задержание бывшего заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Polsat.

"Прокурор города Люблина из департамента [по борьбе с] организованной преступностью и коррупцией выдвинул против задержанного обвинения в превышении полномочий в целях получения материальной выгоды и предоставлении [служебной] информации неуполномоченному лицу, совершенных в период с февраля 2022 по май 2023 года", - говорится в полученном телеканалом коммюнике национальной прокуратуры.

Ранее Вавжик и девять других чиновников МИД Польши обвинялись в том, что в 2022 году они незаконно выдали 200 тыс. польских виз мигрантам из африканских и арабских стран. Если обвинения будут доказаны, Вавжик может быть приговорен к 10 годам тюремного заключения.

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Версия на азербайджанском языке Polşa XİN başçısının keçmiş müavini saxlanılıb

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