В Польше 6 человек пострадали из-за пожара на полигоне химических отходов

В населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши на полигоне химических отходов произошел пожар, в результате которого пострадали шесть человек.
Как передает Report, об этом сообщил представитель пожарной службы в Лодзи Лукаш Гурчиньский радиостанции RMF FM.
"Предварительно, у нас есть информация о шести пострадавших", - отметил он.
Согласно информации, на месте работают 19 пожарных расчетов, а также специальная группа спасателей по работе с химическими загрязнениями.
По неофициальным данным, до возгорания произошел взрыв.