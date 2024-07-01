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В Польше 6 человек пострадали из-за пожара на полигоне химических отходов

В Польше 6 человек пострадали из-за пожара на полигоне химических отходов В населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши на полигоне химических отходов произошел пожар, в результате которого пострадали шесть человек.
Другие страны
1 июля 2024 г. 18:52
В Польше 6 человек пострадали из-за пожара на полигоне химических отходов

В населенном пункте Воля Ласка Лодзинского воеводства Польши на полигоне химических отходов произошел пожар, в результате которого пострадали шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщил представитель пожарной службы в Лодзи Лукаш Гурчиньский радиостанции RMF FM.

"Предварительно, у нас есть информация о шести пострадавших", - отметил он.

Согласно информации, на месте работают 19 пожарных расчетов, а также специальная группа спасателей по работе с химическими загрязнениями.

По неофициальным данным, до возгорания произошел взрыв.

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