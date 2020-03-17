В Польше 15 министров отправят на карантин из-за коронавируса

В Польше 15 министров отправляют на карантин после того, как у одного из них - министра по делам окружающей среды - выявили заражение коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, последнее заседание правительства проводилось 10 марта, из 24 министров на нем присутствовали 15, включая зараженного.

Всех участников этого заседания решили отправить на карантин, результаты тестов других министров будут известны позднее во вторник.

Премьер-министра Матеуша Моравецкого на заседании не было. Таким образом, он избежал карантина.

В Польше выявили 205 случаев заражения вирусом, пять человек скончались.