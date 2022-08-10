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В политрекламу перед выборами в Конгресс США вложено почти 10 млрд долларов

В политрекламу перед выборами в Конгресс США вложено почти 10 млрд долларов Рекордные суммы затрачены на политическую рекламу в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре - совокупные вложения приближаются к отметке 9,7 млрд долларов.
Другие страны
10 августа 2022 г. 18:20
В политрекламу перед выборами в Конгресс США вложено почти 10 млрд долларов

Рекордные суммы затрачены на политическую рекламу в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре - совокупные вложения приближаются к отметке 9,7 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

"В течение 2021-2022 годов на разные виды политической рекламы было выделено почти 9,7 млрд долларов. Эта сумма уже превысила показатели 2017-2018 годов, когда накануне промежуточных выборов в Конгресс США 2018 года на рекламу было потрачено 4 млрд долларов. Меньше средств в эту деятельность было вложено и в 2019-2020 годах (9 млрд) - перед президентскими выборами 2020 года", - передает издание.

Как подчеркнула The Wall Street Journal, приведенные данные включают в себя совокупные расходы в 2021-2022 годах на рекламу в ходе кампаний в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, губернаторских выборов и других выборов на местном уровне.

Наибольшая сумма вложена в рекламу на телевидении - свыше 7 млрд долларов. На политическое продвижение в онлайн-среде затрачено более 1 млрд долларов. Причины увеличения расходов на политическую рекламу обусловлены "ростом поляризации американского электората и высокой доступностью онлайн-инструментов для сбора пожертвований" на ведение предвыборной кампании, отмечает газета.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей (нижняя палата) и 34 сенатора.

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