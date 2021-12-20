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В полиции Лондона проверяют сообщение о нападении на посольство Беларуси

В полиции Лондона проверяют сообщение о нападении на посольство Беларуси Лондонская полиция проверяет сообщения о нападении на посольство Беларуси.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 20:00
В полиции Лондона проверяют сообщение о нападении на посольство Беларуси

Лондонская полиция проверяет сообщения о нападении на посольство Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель городской полиции.

В понедельник белорусский МИД сообщил, что на посольство в столице Великобритании вечером 19 декабря было совершено нападение, серьезно пострадал один дипломат. По данным министерства, вначале группа лиц испортила фасад здания загранучреждения, а затем были физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них нанесли серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь.

"Мы пытаемся получить подтверждение подробностей. Когда у нас будет подтверждение, мы сообщим", - заявили в полиции.

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