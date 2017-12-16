В Польше запрещают воскресную торговлю

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сенат Польши проголосовал за закон, согласно которому в стране поэтапно ликвидируется воскресная торговля.

Как передает Report, об этом сoобщает DW.

В качестве исключения в выходной день будут работать только небольшие магазины.

В Польше собираются постепенно отказаться от торговли по воскресеньям. За ликвидацию воскресной торговли вечером в пятницу, 15 декабря, проголосовал Сенат Польши, сообщает агентство KAN. Ранее законопроект был одобрен нижней палатой польского парламента - сеймом. Процедура будет проведена в три этапа.

С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам будет разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее, начиная с января 2019 года, торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе в 2020 году воскресная торговля должна быть полностью запрещена.