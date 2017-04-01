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    В Польше задержали выходца из Чечни, воевавшего в рядах ИГ

    Задержанный Кыури А. два года воевал в рядах так называемого ИГ© Courtesy İmage

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Выходец из Чечни, воевавший в рядах ИГ, задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, задержанный Кыури А. два года воевал в рядах так называемого ИГ в Сирии.

    Он является гражданином Российской Федерации чеченской национальности, а в Польше имеет статус беженца, добавил Жарин.

    В отношении него возбуждено уголовное дело. Прокуратура предъявила задержанному обвинения в участии в иностранной армии или иностранной военной организации. Предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. Также ему предъявлены обвинения в в незаконном владении оружием или боеприпасами, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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