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    В Польше туристический автобус попал в ДТП, погибли два человека

    Автобус, в котором находились 50 человек, сначала выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в кювет© Depositphoto

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В Польше в результате падения туристического автобуса в кювет погибли два человека, пострадали еще 16, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По имеющимся данным, автобус, в котором находились 50 человек, сначала выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в кювет.

    В настоящее время дорога заблокирована, на месте работают шесть бригад неотложной медицинской помощи и несколько десятков пожарных, для эвакуации раненых привлекли вертолеты.

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