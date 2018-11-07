В Польше стартуют крупные учения НАТО Anakonda

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Крупные военные учения НАТО Anakonda-2018 начинаются в Польше в среду.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, для польских вооруженных сил они станут крупнейшими маневрами в 2018 году.

Заявленная цель учений — интеграция национальных и союзных командных структур и войск для достижения способности вести стратегическую оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз. Их особенность — отработка взаимодействия военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО.

В Anakonda-2018 будут участвовать военнослужащие из десяти стран НАТО, а также командные структуры альянса.

Ранее на учениях НАТО в Норвегии пострадали четверо военных.