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    В Польше протестующие заблокировали выходы из здания парламента

    Протестующие выступают против нового закона

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Участники антиправтельственной акции в Варшаве заблокировали выходы из здания парламента страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    По данным агентства, протестующих пытается разогнать полиция, однако к месту прибывают новые участники протестов.

    Как сообщает агентство Associated Press, протестующие выступают против нового закона, ограничивающего свободу СМИ. Его продвигает консервативная правящая партия Польши «Закон и справедливость».

    Жители Варшавы вышли на улицы с флагами страны и выкрикивают лозунги в поддержку независимых медиа.

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