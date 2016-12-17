В Польше протестующие заблокировали выходы из здания парламента

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Участники антиправтельственной акции в Варшаве заблокировали выходы из здания парламента страны.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, протестующих пытается разогнать полиция, однако к месту прибывают новые участники протестов.

Как сообщает агентство Associated Press, протестующие выступают против нового закона, ограничивающего свободу СМИ. Его продвигает консервативная правящая партия Польши «Закон и справедливость».

Жители Варшавы вышли на улицы с флагами страны и выкрикивают лозунги в поддержку независимых медиа.