В Польше прокатилась волна антиправительственных митингов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Жители 36 польских городов стали участниками массовых антиправительственных митингов, организованных против реформ правящей партии «Право и справедливость».

Как передает Report, об этом сообщает издание SBS.

Протесты прошли под лозунгом «На защиту твоей свободы». Акции состоялись не только на территории Польши, но и за ее пределами. Поляки Брюсселя, Лондон, Парижа, Берлина и еще семи зарубежных городов также вышли на улицы в рамках митингов.

Целью активистов было выражение несогласия с реформированием правящей партией работы Конституционного суда, СМИ, а также с так называемым «законом о слежке».

Протестующие отметили, что акции несут мирный характер, и никто из участников «не имеет намерений творить революцию».