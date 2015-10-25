​В Польше проходят парламентские выборы

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Польше проходят очередные парламентские выборы.

Как передает Report, об этом сообщает TVN24.

По словам главы Государственной избирательной комиссии Войцеха Гермелинского, начало выборов можно считать успешным.

«Все участки открылись вовремя. Пока информация о серьезных инцидентах или задержках не поступала. Процесс выборов проходит без осложнений», — рассказал Гермелинский.

Отмечается, что избирательные участки будут открыты до 21.00 по местному времени. Полякам предстоит выбрать парламент страны — 460 депутатов сейма и 100 членов сената.