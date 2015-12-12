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    В Польше проходит многотысячный марш против нового правительства

    По меньшей мере 50 тыс. человек собрались в Варшаве

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В столице Польше проходит многотысячная акция протеста против действий президента Анджея Дуды и нового правительства, сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на Associated Press.

    По меньшей мере 50 тыс. человек направились к от здания конституционного трибунала к президентскому дворцу в Варшаве, отмечает Report.

    Протестующие заявляют, что Дуда нарушает конституцию страны, назначая новых судей в конституционный суд.

    Протест организовала группа, называющая себя «Комитет защиты демократии». К маршу также присоединились представители оппозиционных партий.

    Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда назначил нового премьер-министра.

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