В Польше проходит многотысячный марш против нового правительства

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В столице Польше проходит многотысячная акция протеста против действий президента Анджея Дуды и нового правительства, сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на Associated Press.

По меньшей мере 50 тыс. человек направились к от здания конституционного трибунала к президентскому дворцу в Варшаве, отмечает Report.

Протестующие заявляют, что Дуда нарушает конституцию страны, назначая новых судей в конституционный суд.

Протест организовала группа, называющая себя «Комитет защиты демократии». К маршу также присоединились представители оппозиционных партий.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда назначил нового премьер-министра.