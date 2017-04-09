Число жертв при обрушении дома в Польше увеличилось до шести - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв обрушения жилого дома в польском Свебодзине недалеко от Вроцлава увеличилось до шести.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новвости, об этом сообщает центр координации спасательных работ.

"Из-под обломков извлекли тело погибшего мужчины", — информирует центр координации. Таким образом, на данный момент известно, что в аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми. Они госпитализированы.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. На месте работает большое количество спасателей, кинологи с собаками, для транспортировки раненых задействованы вертолеты. Спасатели время от времени объявляют минуту тишины, пытаясь услышать людей, которые могли бы быть под завалами.





***18:28

В Польше в городе Свебодзице в результате взрыва и последующего обрушения жилого дома погибли три человека, еще четверо пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на пресс-секретаря Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниель Муха.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате взрыва газового баллона. В числе погибших два ребенка. Пострадавшие были госпитализированы.

В доме находились, по меньшей мере, 15 человек.

На месте работают поисково-спасательные группы и 5 медицинских вертолетов.