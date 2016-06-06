​В Польше открываются крупнейшие учения НАТО "Анаконда-2016"

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ Церемония открытия крупнейших в истории Польши после 1989 года военных учений "Анаконда-2016" состоится в Варшаве в понедельник.

Как передает Report, главная часть учений с участием самолетов, кораблей, военной техники и 31 тысячи военных (12 тысяч из Польши) из 18 стран НАТО и 5 стран программы "Партнерство ради мира" состоится в Польше 7-17 июня.

К учениям привлечены 3 тысячи единиц военной техники, 105 самолетов и вертолетов и 12 кораблей.

Учения "Анаконда" проходят с 2006 года каждые два года. В 2016 году их цель — отработка маневров на примере совместной оборонительной операции в условиях гибридных угроз. Одним из первых этапов во вторник станут учения близ города Торунь с участием польских, американских и британских военных. Ранее минобороны Польши заявляло, что учения будут носить "оборонительный характер" и проверят реакцию подразделений и командований на общие угрозы.