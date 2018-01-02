В Польше офисы депутатов правящей партии подверглись нападениям - ФОТО

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Нападениям вандалов подверглись офисы депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" Лукаша Шрайбера в Варшаве и Космы Злотовского, который также является евродепутатом, в городе Накло-над-Нотецен (Куявско-Поморское воеводство), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Л.Шрайбер подозревает, что нападения совершили политические оппоненты правящей партии.

"Новый год, но, к сожалению, старые методы сторонников тотальной оппозиции… Офисы депутата Космы Злотовского и мой подверглись нападению", - написал он в Twiitter.

Из опубликованных снимков видно, что повреждены входные двери офисов, на них сделаны надписи политического характера.

Инциденты произошли в еще двух офисах депутатов "Права и справедливости". Пресс-секретарь варшавского района Прага-Полудне Кароль Шишко сообщил в Twitter, что замки дверей офисов депутатов Павла Лисецкого и Здислава Краснодембского были заклеены неизвестной субстанцией.