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    В Польше один человек погиб при землетрясении в шахте

    © AFP 2018 / Rafal Guz/ Fotorzepa

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Один горняк погиб, шесть пострадали в результате подземного толчка в шахте в городе Полковице на западе Польши.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила представитель горнодобывающей компании KGHM Анна Осадчук.

    По ее словам, поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. После подземного толчка в шахте обрушилась порода, сообщалось, что под завалами находятся четыре человека.

    "В настоящее время могу сказать, что у нас семь пострадавших. Шесть раненых перевезли в больницы в Зеленой Гуре, Легнице и Люблине. Седьмой горняк погиб. Состояние по меньшей мере трёх горняков врачи оценивают как тяжелое", - рассказала Осадчук в эфире государственного Польского телевидения.

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