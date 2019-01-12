В Польше один человек погиб при землетрясении в шахте

© AFP 2018 / Rafal Guz/ Fotorzepa https://report.az/storage/news/7d8b834b3434856898db1d0d04b7eee0/111690b7-b524-4c38-9f4a-05724cdb26c1_292.jpg

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Один горняк погиб, шесть пострадали в результате подземного толчка в шахте в городе Полковице на западе Польши.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила представитель горнодобывающей компании KGHM Анна Осадчук.

По ее словам, поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. После подземного толчка в шахте обрушилась порода, сообщалось, что под завалами находятся четыре человека.

"В настоящее время могу сказать, что у нас семь пострадавших. Шесть раненых перевезли в больницы в Зеленой Гуре, Легнице и Люблине. Седьмой горняк погиб. Состояние по меньшей мере трёх горняков врачи оценивают как тяжелое", - рассказала Осадчук в эфире государственного Польского телевидения.