​В Польше начались президентские выборы

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Польше началось голосование на выборах президента страны. Ровно в семь утра по местному времени в республике открылись более 27 тыс. избирательных участков, которые будут работать до девяти вечера, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В очередных президентских выборах в Польше в этом году участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий польский лидер Бронислав Коморовский, который баллотируется на второй срок. Правом отдать свой голос на выборах располагают более 30 млн. поляков.

На протяжении всего дня за ходом голосования в Польше будут следить около 100 международных наблюдателей из Германии, Дании и Украины, а также 200 тыс. представителей избирательных штабов кандидатов.