В Польше на военном полигоне погибли два человека

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Тела двух человек обнаружены в Польше на военном полигоне в районе города Дравско-Поморске на западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам представитель военной жандармерии Даниель Ковальчик.

"На территории полигона произошел инцидент с летальным исходом. Погибли два человека", - сказал он.

Представитель жандармерии уточнил, что оба погибших были гражданскими лицами. О причинах их гибели пока не сообщается.

Местные СМИ уточняют, что гибель людей произошла в результате дорожно-транспортного происшествия.