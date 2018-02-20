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    В Польше на военном полигоне погибли два человека

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Тела двух человек обнаружены в Польше на военном полигоне в районе города Дравско-Поморске на западе страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам представитель военной жандармерии Даниель Ковальчик.

    "На территории полигона произошел инцидент с летальным исходом. Погибли два человека", - сказал он.

    Представитель жандармерии уточнил, что оба погибших были гражданскими лицами. О причинах их гибели пока не сообщается.

    Местные СМИ уточняют, что гибель людей произошла в результате дорожно-транспортного происшествия.

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