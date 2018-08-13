В Польше эвакуировали сотни человек из-за бомб времен Второй мировой

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Несколько сотен человек эвакуировали cегодня из-за бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на дне Балтийского моря в курортном городе Колобжег на северо-западе Польши, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее недалеко от берега на глубине около 1,5 метра были обнаружены три авиабомбы. Территория в радиусе 2,5 километров была оцеплена. В операции также принимали участие полицейские, пожарные и военные. Бомбы должны доставить на военный полигон в городе Дравско-Поморске, где произведут их контролируемую детонацию.

По информации агентства Associated Press, в настоящий момент операция по извлечению со дна завершилась и две тысячи местных жителей могут вернуться в свои дома.

Как сообщил представитель местного подразделения ВМС, каждая из трех бомб весила около 300 килограмм и имела радиус воздействия около двух километров.