В поисках лучшей жизни: они готовы отказаться от комфорта ради покоя

Некоторые люди планеты Земля готовы навсегда отказаться от комфортных условий жизни ради новых ощущений, соединения с природой, новых знакомств. Они оставляют обустроенные жилища, офисную работу и другие привилегии цивилизации ради душевного покоя.

Некоторые люди планеты Земля готовы навсегда отказаться от комфортных условий жизни ради новых ощущений, соединения с природой, новых знакомств. Они оставляют обустроенные жилища, офисную работу и другие привилегии цивилизации ради душевного покоя.

Несколько месяцев назад случилось нечто невероятное. 48-летний житель Голландии попытался нелегально проникнуть в Беларусь на велосипеде. Белорусские пограничники задержали голландца на границе с Литвой, когда тот пытался пресечь границу страны через лесной массив. Задержанный объяснил свое поведение тем, что искал в Беларуси или России "лучшую жизнь", а официального разрешения получить не мог. Голландца депортировали из страны и в ближайшие 5 лет он не сможет посетить Беларусь.

Вьетнам и Таиланд привлекают российских и европейских граждан

Казалось бы, ничего удивительного. Пограничники, служба миграции постоянно ловят нелегалов в той или иной стране. Но обычно люди мигрируют из тех мест, где нет работы, в те страны, где есть возможности для заработков. Европейский Союз, Канада, Австралия, Новая Зеландия, США привлекают мигрантов почти со всего мира. Многим хочется оказаться в спокойной Европе, нежели бушующей войной Афганистане.

Россия привлекает своими возможностями жителей многих стран из бывшего Советского Союза. За заработком едут из стран Средней Азии, Кавказа, Молдовы, Украины и Беларуси.

Но порой происходит обратный процесс, люди мигрируют из более или менее благополучных стран туда, где, казалось бы, ловить нечего. Скажем, во Вьетнаме или Таиланде огромная безработица, но при этом эти страны привлекают российских и европейских граждан. Люди оставляют работу, устроенную жизнь и мчатся в неизвестность. Кого-то привлекают джунгли, океан, другая обстановка, экзотическая природа, а кого-то интересует совсем иная культура, другие люди, душевный покой. Многие российские блогеры живут, скажем, в том же Таиланде тем, что рекламируют местный туризм.

Американцы и европейцы также покидают свои страны, ищут приключения, жаждут экзотики. Их привлекают не деньги, или возможность заработка, а другие ощущения, простые порой радости жизни.

Не хочется жить скучной, однообразной жизнью

Таких людей на самом деле очень много. Они рождаются в одной цивилизации, но душа их тянется к другим культурам. Возьмем, к примеру, художника Поля Гогена, которого тяготила цивилизация. Он жаждал слиться с природой. Последние годы жизни он бросил спокойный Париж, перебрался на Таити, женился на таитянке и создал все свои лучшие произведения.

У каждого свои причины. Человеку трудно порой перебороть самого себя, не хочется жить скучной, однообразной жизнью. Любители острых ощущений часто покидают свои жилища в поисках чего-то нового. Причем, порой такие решения удивляют своей простотой. Скажем, есть у человека жилье в Европе, в центре Парижа. Сдал в аренду и уехал куда-нибудь в экзотическую страну. На эти деньги, он может безбедно существовать годами. Вся жизнь один сплошной праздник.

Причем, не все любители острых ощущений хотят праздника. Кого-то привлекают, например, среднеазиатские пустыни, а кого-то самое чистое в мире озеро Байкал. Курильские острова, Камчатка, Сахалин, Алтайские горы и девственно чистая природа Сибири также интересует иностранцев.

А вот насладиться некоторыми свободами в Азербайджане нравится

Восток вообще привлекает своей необычностью. Удивительно, но Азербайджан также представляет интерес, как для туристов, так и для любителей приключений. Кто едет в страну на постоянное или длительное место проживания? Европейцев в Азербайджане огромное множество, едут сначала по работе, а потом остаются надолго, заводят семью и наслаждаются жизнью. Если у человека есть какие-то накопления, то жизнь на Востоке дает истинное наслаждение.

Законодательство Азербайджана довольно лояльное по отношению к иностранцам. Всякий вполне может приобрести жилье в стране. Этим в свое время воспользовались граждане Ирана, которые приобрели много жилья, боясь возможного вторжения со стороны США. Некоторые иранцы боялись проникновения в страну военных формирований из Сирии и Ирака. Поэтому и приобретают, едут надолго и живут месяцами. Кому-то нравиться обходить запреты, существующие в Иране. Далеко куда-то ехать не хочется, а вот насладиться некоторыми свободами в Азербайджане нравится. Едут в страну и турецкие граждане, которых привлекает близкая культура, у кого-то есть работа, а кто-то ищет себе спутницу жизни. С другой стороны, азербайджанское гостеприимство, веротерпимость и толерантность также привлекают иностранцев. Как-то посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил, что ходить по улицам Баку в еврейской одежде безопаснее, чем в большинстве европейских городов.

У каждого человека свои внутренние потребности, и зачастую для удовлетворения духовной пищи многие готовы бросить зажиточную, сытую жизнь для поиска чего-то лучшего. Это лучшее может находиться очень далеко и порой приходится ехать на велосипеде через всю Европу, чтобы найти лучшую жизнь в Беларуси. И то может не повезти, как тому голландцу.