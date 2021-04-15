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В похоронах принца Филиппа не примут участие его правнуки

В похоронах принца Филиппа не примут участие его правнуки Дети и внуки супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа примут участие в его похоронах, намеченных на 17 апреля, однако ни одного из 10 правнуков пары на них не будет.
Другие страны
15 апреля 2021 г. 22:44
В похоронах принца Филиппа не примут участие его правнуки

Дети и внуки супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа примут участие в его похоронах, намеченных на 17 апреля, однако ни одного из 10 правнуков пары на них не будет.

Как передает Report, список из 30 фамилий распространил Букингемский дворец.

Изначальные планы похорон подразумевали участие в них около 800 приглашенных. Однако из-за коронавирусных ограничений максимальное число участников траурной церемонии в Великобритании ограничено 30, и королевская семья не стала исключением. Похороны же полностью пройдут на территории Виндзорского замка, загородной резиденции монарха под Лондоном.

В церемонии примет участие королева Елизавета II, в браке с которой принц Филип прожил 73 года. Среди избранного круга лиц также будут дети Ее Величества и принца-консорта со своими мужьями или женами: принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцесса Анна с сэром Тимоти Лоуренсом, герцог Йоркский Эндрю, граф Уэссекский Эдвард с Софи Рис-Джонс.

Из внуков принца будут принц Уильям с супругой Кэтрин Миддлтон, принц Гарри, Зара Тиндалл с мужем Майком, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Моцци, принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, Питер Филлипс, Луиза Маунтбеттен-Виндзор и Джеймс, виконт Северн. Также на церемонию приглашены дети родной сестры королевы принцессы Маргарет (1930-2002) - Леди Сара Чатто с мужем и Дэвид Армстронг-Джонс, а также родственники принца Филипа, в том числе наследный принц Баденский Бернхард и Филипп Гогенлоэ-Лангенбургский и другие.

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