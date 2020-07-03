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В Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса

В Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса 2 июля в Красногорске от коронавируса умер азербайджанец Мурадов Ровшан Вахид оглы, 1971 года рождения.
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3 июля 2020 г. 02:15
В Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса

2 июля в Красногорске от коронавируса умер азербайджанец Мурадов Ровшан Вахид оглы, 1971 года рождения.

Об этом российскому бюро Report заявил председатель азербайджанской общины по городу Истра Рамиль Алиев.

«Более 25 лет Ровшан Мурадов жил и работал в городе Истра. Он был достойным сыном азербайджанского народа и всегда поддерживал своих соотечественников», - сказал Алиев.

Отметим, что 9 июня Р.Мурадов вместе с матерью поступили в 1-ю Красногорскую городскую больницу. Его мать скончалась 14 июня в реанимации, а спустя 18 дней умер и Р.Мурадов.

Тело Р.Мурадова было отправлено на родину. Похороны состоятся 3 июля в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada azərbaycanlı biznesmen koronavirusdan öldü

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