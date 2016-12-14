В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали пять человек

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Автобус столкнулся с BMW в подмосковном Ногинске, в аварии пострадали пять пассажиров автобуса.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"На 40-м километре Горьковского шоссе на повороте в автобус врезался автомобиль марки BMW. В результате столкновения в автобусе пострадали пять пассажиров", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются.