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    В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали пять человек

    Автобус врезался автомобиль марки BMW

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Автобус столкнулся с BMW в подмосковном Ногинске, в аварии пострадали пять пассажиров автобуса.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

    "На 40-м километре Горьковского шоссе на повороте в автобус врезался автомобиль марки BMW. В результате столкновения в автобусе пострадали пять пассажиров", - сказали в пресс-службе.

    На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются.

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