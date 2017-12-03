Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Подмосковье продавец поджег себя из-за требующих взятку полицейских.

Как передает Report, cледственный комитет завел на неустановленных полицейских дело о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что один из сотрудников полиции, который приниал в этом участие, задержан. Ему предъявлено обвинение, он арестован. Следствие устанавливает личности остальных, говорится в пресс-релизе.

Как пишет "МК", пытавшийся сжечь себя продавец – выходец из Азербайджана Ровшан Аллахвердиев, который открыл в Подмосковье палатку с овощами и фруктами.