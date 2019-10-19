СМИ: В переписке Клинтон не выявлено нарушений в обращении с секретной информацией

Расследование Госдепартаментом дела о личной переписке претендента на пост президента США Хиллари Клинтон не выявило систематического или умышленно неверного обращения с секретной информацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post.

"Убедительных доказательств о систематическом неверном обращении с секретной информацией выявлено не было", - говорится в отчете.

Но, проанализировав более 33 тысяч электронных писем с почтового ящика Х.Клинтон, следователи выявили 91 нарушение, совершенные 38 сотрудниками, которые систематически пренебрегали правилами безопасности, однако эти случаи не были связаны с сообщениями, содержащими секретные данные.

Как сообщает газета, результаты этого расследования должны поставить точку в скандале, разгоревшемся в 2016 году во время предвыборной гонки за пост президента между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.