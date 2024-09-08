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В Пхеньяне заявили о подготовке к ядерному противостоянию с Вашингтоном

В Пхеньяне заявили о подготовке к ядерному противостоянию с Вашингтоном КНДР примет меры к подготовке к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 10:13
В Пхеньяне заявили о подготовке к ядерному противостоянию с Вашингтоном

КНДР примет меры к подготовке к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник отдела иностранной печати департамента информации МИД народно-демократической республики.

"КНДР будет строго контролировать ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове, которая становится все напряженнее из-за США и их сателлитов, одержимых идеей ядерной войны. КНДР продолжит принимать практические меры с целью подготовки к долгосрочному ядерному противостоянию с США", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление дипломата.

В МИД напомнили, что США и Южная Корея недавно провели имитационные учения по линии консультативной группы ядерного планирования. По оценке Пхеньяна, за этим стоит попытка "дальнейшего развития военного сговора против КНДР". "Именно США, активизирующие военный сговор со своими сателлитами и штампующие одну за другой программы ядерной конфронтации, являются причиной нынешнего существенного ухудшения ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове и в регионе", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД КНДР выразил серьезную обеспокоенность "безрассудным поведением враждебных сил, которые провоцируют рост угрозы ядерного столкновения и демонстрируют попытки совершить ядерное нападение на суверенное государство". "Ядерные угрозы и шантаж со стороны США будут сдержаны с помощью совершенствования оборонительного потенциала нашего государства", - предупредил начальник отдела иностранной печати.

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