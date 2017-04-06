В Петербурге в жилом доме обезврежено взрывное устройство

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", - заявил К. Серов.

Ранее Фонтанка.Ру сообщила, что из дома на Товарищеском проспекте в Петербурге сотрудники полиции утром вывели троих мужчин в наручниках. По их словам, мужчины – предположительно, уроженцы стран Средней Азии.

Рано утром в доме был обнаружен подозрительный предмет, все жильцы дома были эвакуированы.