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В Петербурге произошел сильный пожар на складе

В Петербурге произошел сильный пожар на складе Сильный пожар охватил складское помещение в Пушкинском районе на юге Санкт-Петербурга.
Другие страны
13 января 2024 г. 11:29
В Петербурге произошел сильный пожар на складе

Сильный пожар охватил складское помещение в Пушкинском районе на юге Санкт-Петербурга.

Как передает Report, об сообщает в субботу пресс-служба городского главка МЧС.

По первоначальным данным, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники.

Возгорание в складском комплексе в Пушкинском районе Петербурга оценили как максимально сложное для тушения. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно информации, склад принадлежит компании Wildberries.

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