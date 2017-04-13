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    В Петербурге на Васильевском острове произошел взрыв

    Молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв© Foto: vk.com/spb_today

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел взрыв рядом с библиотекой им. Чернышевского.

    Как передает Report, об этом сoобщает «Фонтанка.ру».

    По словам сотрудников библиотеки, взрывное устройство сработало в руках подростка 14–15 лет.

    По предварительной информации, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти. Его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

    По словам очевидцев, молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.

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