В Петербурге на Васильевском острове произошел взрыв

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошел взрыв рядом с библиотекой им. Чернышевского.
Как передает Report, об этом сoобщает «Фонтанка.ру».
По словам сотрудников библиотеки, взрывное устройство сработало в руках подростка 14–15 лет.
По предварительной информации, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти. Его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.
По словам очевидцев, молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.
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