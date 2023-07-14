В Петербурге две электрички и один поезд задержались из-за поджога релейного шкафа

Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД).

Две пригородные электрички и один поезд дальнего следования задержались из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге (ОЖД).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-служба ОЖД.

"Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта стало причиной задержек поездов на Московском направлении. Сегодня, 14 июля, в 01:10 зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово-Славянка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога", - говорится в сообщении.

Это не первый подобный инцидент на ОЖД, которая в мае-июне сообщала о нескольких попытках поджога релейных шкафов.