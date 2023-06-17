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В Петербург прибыли главы шести африканских государств для встречи с Путиным

В Петербург прибыли главы шести африканских государств для встречи с Путиным Главы шести африканских стран прибыли в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
17 июня 2023 г. 15:10
В Петербург прибыли главы шести африканских государств для встречи с Путиным

Главы шести африканских стран прибыли в Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ) советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что в событии приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц.

"А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом РФ", - сказал он.

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