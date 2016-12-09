 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В первом квартале 2017 года Лондон начнет переговоры с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС

    Парламент предоставил премьер-министру карт-бланш

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Палата общин (нижняя палата британского парламента) большинством голосов поддержала пошаговый план правительства Терезы Мэй о выходе страны из состава Евросоюза. "За" проголосовали 448 депутатов, "против" -всего 75.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, парламент фактически предоставил премьер-министру карт-бланш.

    Это значит, что Тереза Мэй сможет начать переговоры с руководством ЕС до конца марта 2017 года, как она и хотела. Следовательно, механизм Brexit будет запущен без каких-либо задержек.

    Со своей стороны, премьер-министр обязалась обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с Брюсселем, не вдаваясь при этом в детали, разглашение которых может ослабить позиции Великобритании.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi