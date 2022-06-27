В Перу зарегистрирован первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян на территории Перу зарегистрирован в столице республики, городе Лима.

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян на территории Перу зарегистрирован в столице республики, городе Лима.

Как передает Report со ссылкой на газету El Comercio , об этом заявил министр здравоохранения Перу Хорхе Лопес.

Случай заражения был зарегистрирован в столице, - приводит газета слова главы ведомства. - Пациент вчера сдал все лабораторные анализы, результаты которых подтвердили оспу обезьян". По его словам, заразившийся - иностранец, в настоящее время он изолирован, его состояние стабильное.

В мае медики Перу изолировали местного жителя в возрасте 70 лет, который вернулся из Эквадора, с подозрением на заражение вирусом оспы обезьян. Позже диагноз не подтвердился.