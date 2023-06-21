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В Перу задержали бывшего премьер-министра по делу о мятеже

В Перу задержали бывшего премьер-министра по делу о мятеже Перуанская полиция взяла под стражу бывшего премьер-министра страны Бетси Чавес, обвиняемую в организации мятежа.
Другие страны
21 июня 2023 г. 06:51
В Перу задержали бывшего премьер-министра по делу о мятеже

Перуанская полиция взяла под стражу бывшего премьер-министра страны Бетси Чавес, обвиняемую в организации мятежа.

Как передает Report, кадры задержания показал в эфире телеканал TVPeru.

Задержать Чавес просила Генпрокуратура Перу. "Генпрокуратуре удалось добиться, чтобы апелляция была признана обоснованной. Судебная власть назначила Бетси Чавес, которая проходит подозреваемой по делу о мятеже, предварительное задержание сроком на 18 месяцев", - говорится на странице ведомства в Twitter.

7 декабря 2022 года занимавший на тот момент пост президента Перу Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса (однопалатный парламент) и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий. Вооруженные силы и полиция выступили в поддержку Конгресса. Кастильо задержали по обвинению в организации мятежа. После его отставки в Перу начались протесты и беспорядки, в ходе которых погибли десятки человек.

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